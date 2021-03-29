«Арсенал» намерен подписать Влаховича

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович входит в сферу интересов клуба Английской Премьер-лиги.

По информации Calcio Mercato, 21-летнего серба хочет подписать «Арсенал». Отмечается, что в борьбе за покупку талантливого форварда лондонской команде придется посоперничать с «Атлетико», «Лейпцигом» и «Ромой».

Как сообщает источник, «канониры» считаются фаворитами в данной гонке.

Влахович выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 12 голов и отдал два ассиста в 30 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.