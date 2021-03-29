Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» в конце сезона

Аргентинский нападающий клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил, что покинет стан «горожан» в конце этого сезона.

«Я пришел в команду в 2011 году, по ходу перестройки. Вклад владельцев и многих игроков помогли завоевать «Сити» место среди величайших клубов мира. Теперь задача поддерживать этот уровень будет лежать на плечах других игроков. Я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость болельщикам», - написал футболист в своем твиттере.

Агуэро является лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» за историю клуба. В 384 матчах аргентинец забил 257 голов.

В текущем сезоне чемпионата Англии 32-летний форвард принял участие в 8 матчах и забил один гол.