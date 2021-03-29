Вейналдум подпишет с «Барселоной» трехлетний контракт с окладом восемь миллионов евро в год

Стали известны подробности возможного контракта между «Барселоной» и центральным полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 30-летний игрок заключит с «сине-гранатовыми» трехлетнее соглашение. Отмечается, что футболист будет получать восемь миллионов евро в год.

Ранее каталонский клуб опроверг информацию и достижении договоренности о переходе хавбека сборной Нидерландов.

Вейналдум играет за «Ливерпуль» с июля 2016 года из «Ньюкасла» за 27,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах, забив три гола. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.