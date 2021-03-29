Деян Кулушевски: Мне очень непросто дался переход в «Ювентус»

Фланговый нападающий «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулушевски прокомментировал нынешние результаты туринской команды в сезоне-2020/21, а также оценил свою собственную игру.

Отметим, что после 28 туров подопечные Андреа Пирло занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. В Лиге чемпионов «старая синьора» дошла до 1/8 финала турнира, где уступила «Порту» (1:2, 3:2).

– Это сезон разочарований. «Ювентус» всегда должен стартовать в Серии А, думая о возможном титуле. Со своей стороны я скажу, что в 20 лет оказаться в составе такого великого клуба очень непросто. Сейчас я нахожусь в непростой ситуации, однако стараюсь прогрессировать. Мне много раз меняли роль во время матчей, но в данный момент я чувствую, что играю именно там, где мне нравится, – сказал Кулушевски на пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными Швеции и Эстонии.

20-летний швед перешел в «Ювентус» в январе 2020 года из «Аталанты» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.