«Реал» хочет приобрести 18-летнего форварда «Манчестер Сити» Делапа

Нападающий «Манчестер Сити» Лиам Делап своей персоной заинтересовал «Реал».
Согласно информации The Daily Star, руководство «сливочных» впечатлено выступлениями 18-летнего англичанина за вторую команду «горожан» в нынешнем сезоне – в 18 матчах игрок забил 25 голов и отдал пять ассистов.
Отмечается, что мадридцы уже связались с представителями футболиста манчестерского клуба по его возможному трансферу ближайшим летом.
Делап находится в клубной системе «Ман Сити» с июля 2019 года. В составе взрослой команды он провел три встречи, отличившись одним забитым мячом. Его контракт истекает летом 2023-го.
источник: The Daily Star