«Реал» хочет приобрести 18-летнего форварда «Манчестер Сити» Делапа

У Овечкина залетает даже то, что залетать не должно. Есть гол №724 — до Дионна осталось семь (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за рекордом НХЛ Уэйна Гретцки, забив курьезный гол в ворота «Рейнджерс» (5:4).