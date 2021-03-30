Александр Гришин: Олич является темной лошадкой – я считаю, что ему нужно было начинать с низов

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейской команды.

Напомним, что 41-летний хорват сменил на этой должности Виктора Гончаренко, покинувшего клуб 22 марта.

– То, что убрали Гончаренко, – логичный ход. Но назначение Олича… Я бы назначил Валерия Газзаева до лета. Тренер с опытом, знает, как строить команду. Он наладил бы дисциплину. А потом можно было спокойно искать европейского тренера с опытом. Олич – темная лошадка. Мое мнение заключается в том, что ему рановато еще. Надо начинать с низов, – цитирует Гришина «Матч ТВ».

С июля 2017 года Олич занимал должность ассистента главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Тренерский дебют Олича в армейском клубе состоится 4 апреля в гостевом матче с «Тамбовом».