Александр Мостовой: Сейчас Дзюба на кураже и может продолжить голевую серию в матче со Словакией

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру форварда национальной команды Артема Дзюбы в последних матчах.

Бывший хавбек «Спартака» выразил мнение, что 32-летний нападающий капитан продолжит свою голевую серию в матче третьего тура квалификации к чемпионату мира 2022 года со Словакией. В первых двух матчах футболист забил три гола и отдал один ассист.

– В игре со Словенией Дзюба проявил себя во всей красе. Два забитых мяча – это исключительно его заслуга. Он выигрывал единоборства, действовал очень тонко. Молодец. Думаю, что он сейчас на кураже и может продолжить голевую серию в матче со словаками. Хотя оборона у ближайшего нашего соперника покрепче. Их неудачи с Мальтой и Кипром не должны вводить в заблуждение, – цитируют Мостового «Известия».

Встреча между сборными России и Словакии состоится 30 марта в 21:45 мск.

После двух стартовых матчей подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице группы H. Ранее российская команда одержала выездную победу над Мальтой (3:1), а также победила Словению (2:1) в Сочи.