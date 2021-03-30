«Бавария» и «Лидс» поборются за 19-летнего вингера ПСВ Мадуэке

Фланговый нападающий ПСВ Нони Мадуэке может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Evening Standard, 19-летнего англичанина хотят подписать «Бавария» и «Лидс». Отмечается, что английский клуб пока опережает мюнхенцев в борьбе за футболиста – представители «павлинов» уже сделали запрос относительно возможной покупки талантливого игрока.

Мадуэке является воспитанником академии «Кристал Пэлас». К ПСВ он присоединился в июле 2018 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 27 матчах, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.