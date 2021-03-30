Мостовой – о матче со сборной Словакии: Наших парней вполне может устроить ничья

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 с командой Словакии.

«Сборная России стартовала успешно. Наверное, от подопечных Станислава Черчесова ждали фееричного футбола и разгрома Словении и Мальты, но две победы на старте – отличная заявка на общий успех в группе, тем более, что действующий вице-чемпион мира в первой игре проиграл. Кроме того, две победы важны в моральном плане.

Словаки подпортили себе начало отборочного турнира, но потенциал у команды есть. Для России пока все складывается очень успешно в турнирном плане и в этой дуэли наших парней вполне может устроить и ничейный исход, на что я и предлагаю заиграть ставку. Моя ставка – ничья», – цитирует Мостового «Всепроспорт».

Напомним, матч Словакия – Россия состоится во вторник, 30 марта и пройдет в Трнаве. Начало поединка – 21.45 мск.