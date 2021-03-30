Орлов – о трансферах Рондона и Промеса: Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров?

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к подписаниям Соломона Рондона и Квинси Промеса.

«Промес и Рондон приехали доигрывать сюда. А надо ли это нам, нашему футболу российскому, чтобы приезжали такие, как Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос.

Промес сейчас под судом, его судить будут, он ножом кого-то ударил. Я думаю, нечаянно, на каких-то посиделках. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов и идеализировать не надо. Может быть, когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы он стал нашим кумиром и ему было хорошо», – сказал Орлов в эфире YouTube-канала «ГСО Live».