Салах не стал скрывать, что может перейти в испанский клуб

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах допустил уход из английского клуба по окончании сезона.

«Мое нахождение в «Ливерпуле» зависит не от меня. Посмотрим, время покажет. Отношения с Клоппом? У нас нормальные отношения.

Надеюсь, что буду играть еще много лет. Может быть, я буду выступать в Испании», – цитирует Салаха Goal.

Напомним, в текущем сезоне египетский форвард провел 40 матчей, забил 25 голов и отдал четыре голевых паса.

По данным СМИ, он задумался об уходе из клуба на фоне непростых отношений с главным тренером команды Юргеном Клоппом.