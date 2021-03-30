Мартин Якубко: У меня нет сомнений в том, что Черчесов достоин тренировать сборную России

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко рассказал о работе с нынешним главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Напомним, что 57-летний специалист возглавлял пермский клуб в период с июля 2013 по апрель 2014 года.

– Его манера общения с футболистами и штабом не всем может нравиться, потому что он жесткий человек и тренер. Но это очень хороший специалист с сильной группой помощников. И у меня нет сомнений в том, что он достоин тренировать сборную России. Свой класс он подтверждал и тогда в Перми. У нас была команда уровня второй половины таблицы, но мы выступали очень хорошо и поднимались на шестое-седьмое место, – приводит слова Якубко «Матч ТВ».

Черчесов стал тренировать сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда приняла участие в 51 матче, одержала 23 победы, десять раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

В первых двух турах квалификации к чемпионату мира-2022 российская команда обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1). Сегодня, 30 марта, коллектив Черчесова сыграет в Трнаве против Словакии.