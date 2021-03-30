Генич – о матче Словакия – Россия: Первый тайм отыграют сдержанно, а во втором пойдут голы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался перед матчем отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия.

«В Словакии идеально было бы выиграть, но и неплохой вариант был бы не проиграть. Все-таки третий матч подряд, да еще и с двумя выездными встречами для сборной России, накладывает какие-то моменты. Много перелетов и в Мальту, и потом в Сочи, а оттуда в Трнаву. Три матча подряд в такой короткий срок сыграть очень непросто.

Не исключаю, что первый тайм сыграем аккуратно, сдержанно, по сопернику, а уже во втором тайме начнутся ошибки и могут быть голы», – сказал Генич, чьи слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Напомним, матч Словакия – Россия состоится во вторник, 30 марта и пройдет в Трнаве. Начало поединка – 21.45 мск.