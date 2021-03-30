Буффон может стать игроком «Аталанты» или «Наполи»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский клуб по окончании сезона-2020/21.

По информации La Gazzetta dello Sport, 43-летний итальянец собирается побить рекорд бывшего вратаря «Лацио» Марко Баллотты и стать самым возрастным игроком в Серии А – в последний раз он выходил на поле в возрасте 44 лет и 38 дней.

В данный момент футболист ведет переговоры со «старой синьорой» по поводу продления контракта. В случае неудачи игрок рассмотрит вариант с переходом в другой клуб чемпионат Италии. Отмечается, в услугах опытного итальянца заинтересованы «Аталанта» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Буффон отыграл десять матчей, пропустил пять голов и шесть раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.