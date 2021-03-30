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30 марта 10:44

«Милан» рассматривает пять игроков на усиление своей атакующей линии

Миланский клуб близок к тому, чтобы в следующем сезоне вновь сыграть в Лиге чемпионов.

Руководство «Милана» определилось с кандидатами на усиление позиции нападающего в летнее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, в первую очередь итальянский клуб постарается приобрести одного из следующих игроков – Душана Влаховича («Фиорентина»), Андреа Белотти («Торино») и Дониэлла Малена (ПСВ).

Отметим, что «россонери» рассматривают покупку Мирона Боаду («АЗ Алкмар») и Одсонна Эдуара («Селтик»).

На данный момент «Милан» располагает тремя центральными нападающими – Златаном Ибрагимовичем, Рафаэлем Леау и Марио Манджукичем. Контракты шведа и хорвата рассчитаны до конца текущего сезона.

После 28 туров Серии А миланский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 59 очков.

источник: Calcio Mercato
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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