СМИ: Роналду должен определиться со своим будущим до мая

Руководство «Ювентуса» не будет планировать трансферы на лето 2021 года пока не получит окончательного ответа от Криштиану Роналду. Как сообщает Tuttosport, 36-летнему форварду дали время до мая.

По данным СМИ, чемпион Италии испытывает финансовые трудности и хочет продать игрока. Позже в клубе подчеркнули, что не намерены расставаться с футболистом до конца его контракта, рассчитанного до лета 2022 года.

Добавим, что 36-летний португалец играет за «старую синьору» с лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 34 матча, забил 30 голов и отдал четыре голевых паса.