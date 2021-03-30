Спортивный директор «Лейпцига»: Не вижу причин для ухода Конате из клуба

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Кроше прокомментировал интерес «Ливерпуля» к центральному защитнику команду Ибраиме Конате.

Ранее сообщалось, что английский клуб практически договорился с «быками» о трансфере 21-летнего француза за 40 миллионов евро.

– Я ничего не могу сказать по этой теме. Думаю, что это не вариант для Ибраимы. У него с нами длительный контракт, и он знает, насколько он важен для нашей команды. Мы хотим помочь ему развиваться дальше. У нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причин для его ухода, – цитирует директора Stats Perform News.

Конате присоединился к «Лейпцигу» в июле 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В данный момент игрок выступает за молодежную сборную Франции на чемпионате Европы-2021.