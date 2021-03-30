Широков - о матче Россия - Словакия: У нашей сборной сейчас хорошее состояние

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со Словакией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«У нашей сборной сейчас хорошее состояние. Две игры уже прошло, не знаю будет ли в этом матче ротироваться состав. Не уверен, что на выезде будут экспериментировать. В этом матче могут свежие Головин и Миранчук выйти.

С нашей сборной работают профессионалы, которые следят за ее состоянием. Победим ли мы? Это покажет игра. Мы, конечно, ждем этого, чтобы закрыть все вопросы по поводу первого этапа», - приводит слова Широкова «СЭ».

Отметим, что россияне лидируют в группе Н, набрав шесть очков.

Встреча Россия - Словакия пройдет 30 марта в Трнаве, начало игры - в 21:45 (мск).