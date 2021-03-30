Стало известно имя нового директора академии «Чертаново»

Пресс-служба «Чертаново» объявила о том, что новым директором академии клуба станет Илья Савченко.

Ранее российский специалист на протяжении последних двух лет возглавлял детскую школу «Смены».

Сегодня стало известно об уходе со своего поста Николая Ларина. Он находился в клубе с 2008 года.

В нынешнем сезоне «Чертаново» занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков после 33 туров.