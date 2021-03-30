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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Иран 0 Сирия 0 П1 1.32 Х 5.20 П2 9.70
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Азербайджан 0 Сербия 0 П1 9.70 Х 4.50 П2 1.41
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.40 П2 22.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 47.0 Х 40.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 44.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.86
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 9.40 П2 1.12
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.70 Х 3.30 П2 1.74
30 марта 13:46

Стало известно имя нового директора академии «Чертаново»

Сегодня данную должность покинул Николай Ларин.

Пресс-служба «Чертаново» объявила о том, что новым директором академии клуба станет Илья Савченко.

Ранее российский специалист на протяжении последних двух лет возглавлял детскую школу «Смены».

Сегодня стало известно об уходе со своего поста Николая Ларина. Он находился в клубе с 2008 года.

В нынешнем сезоне «Чертаново» занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков после 33 туров.

источник: ФК «Чертаново»
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