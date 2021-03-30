Стало известно имя нового директора академии «Чертаново»

Пресс-служба «Чертаново» объявила о том, что новым директором академии клуба станет Илья Савченко.
Ранее российский специалист на протяжении последних двух лет возглавлял детскую школу «Смены».
Сегодня стало известно об уходе со своего поста Николая Ларина. Он находился в клубе с 2008 года.
В нынешнем сезоне «Чертаново» занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков после 33 туров.
⚡ Во вторник 30 марта руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Александрович Кондаранцев представил коллективу #Чертаново нового директора – Илью Георгиевича Савченко.— Футбольная Школа «Чертаново» (@chertanovo) March 30, 2021
Последние два года Илья Савченко возглавлял футбольную школу #Смена pic.twitter.com/vIQ9ypTxCw
источник: ФК «Чертаново»