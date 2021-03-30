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30 марта 13:56

Локателли летом сменит «Сассуоло» на «Ювентус»

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, вероятнее всего, сменит свою клубную прописку в летнее межсезонье.

По информации Tuttosport, 23-летнего итальянца должен подписать «Ювентус», рассчитывающий усилить среднюю линию команды по окончании сезона-2020/21.

В руководстве туринцев уверены, что футболист идеально подойдет под тактические построения наставника «старой синьоры» Андреа Пирло.

Локателли перешел в «Сассуоло» летом 2019 года из «Милана» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 90 матчах, забил шесть голов и отдал десять ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

источник: Tuttosport
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