Локателли летом сменит «Сассуоло» на «Ювентус»

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, вероятнее всего, сменит свою клубную прописку в летнее межсезонье.
По информации Tuttosport, 23-летнего итальянца должен подписать «Ювентус», рассчитывающий усилить среднюю линию команды по окончании сезона-2020/21.
В руководстве туринцев уверены, что футболист идеально подойдет под тактические построения наставника «старой синьоры» Андреа Пирло.
Локателли перешел в «Сассуоло» летом 2019 года из «Милана» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 90 матчах, забил шесть голов и отдал десять ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.