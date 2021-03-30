Галактионов - о матче с Данией: Необходимо быть настырными и агрессивными

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал предстоящий матч с Данией в рамках чемпионата Европы-2021.

«Необходимо быть более настырными, не перекладывать ответственность друг на друга, брать ответственность на себя в штрафной. У каждого в команде должна быть мысль, что нужно забить, тогда в завершающей стадии не возникнет проблем», - приводит слова Галактионова «Р-Спорт».

Напомним, для того, чтобы пробиться в следующую стадию турнира, россиянам необходимо побеждать датчан с разницей минимум в два мяча.

В группе С после двух туров лидирует Дания, набрав шесть очков. У Франции и России – по три, а у Исландии ни одного.

Матч Россия - Дания пройдет 31 марта в 21:45 по московскому времени.