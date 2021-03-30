Силкин - о матче Россия - Словакия: Ожидаю очень непростой игры

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о предстоящем матче сборной России со Словакией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Ожидаю очень непростой игры, потому что словаки постараются во что бы то ни стало взять три очка. Они уже потеряли очки с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0). Так что в матче с Россией словаки будут стараться на всю катушку.

К счастью, не все зависит от них. Они могут сильно хотеть, но мы тоже стремимся к выходу на ЧМ», - приводит слова Силкина «Газета.ру».

Отметим, что россияне лидируют в группе Н, набрав шесть очков.

Встреча Россия - Словакия пройдет 30 марта в Трнаве, начало игры - в 21:45 (мск).