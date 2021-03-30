Лэмпард может стать новым главным тренером молодежной сборной Англии

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может занять аналогичную должность в молодежной сборной Англии.

По информации The Daily Mail. Руководство Футбольной ассоциации Англии приняло решение не продлевать контракт с нынешним тренером Адрианом Бутройдом.

Отметим, что на групповом этапе молодежного чемпионата Европы английская сборная потерпела два поражения от Швейцарии (0:1) и Португалии (0:2).

Помимо 42-летнего Лэмпарда, возглавить молодежную команду могут Стив Купер, в данный момент работающий в «Суонси», а также Пол Симпсон, который привел сборную Англии U20 к победе на Евро-2017.

Лэмпард руководил «Челси» с июля 2019 по января 2021 года.