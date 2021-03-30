Андрей Аршавин: Сборная Словакии – команда с хорошей и вязкой обороной

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Иран 0 Сирия 0 П1 1.32 Х 5.20 П2 9.70
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Азербайджан 0 Сербия 0 П1 9.70 Х 4.50 П2 1.41
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.40 П2 22.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 9.40 П2 1.12
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.86
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 47.0 Х 40.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 44.0
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.70 Х 3.30 П2 1.74
30 марта 15:14

Андрей Аршавин: Сборная Словакии – команда с хорошей и вязкой обороной

Игра между сборными России и Словакии состоится сегодня, 30 марта.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил шансы национальной команды в матче против Словакии в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Встреча между командами состоится сегодня, 30 марта, в 21:45 мск.

– Словакия – команда с хорошей и вязкой обороной. Ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки. Наши могут не создать большого количества моментов. А на выезде всегда можно пропустить. Сложный матч будет. Нам на руку то, что хорваты проиграли словенцам. Если будем проигрывать со счетом 0:1, а на 90-й минуте спасемся, то подумаем, что все круто, – сказал Аршавин во время эфира телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что после двух стартовых матчей подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице группы H. Ранее российская команда одержала выездную победу над Мальтой (3:1), а также победила Словению (2:1) в Сочи.

Что касается Словакии, то на старте турнира команда Штефана Тарковича дважды сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Голы Овечкина и Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Рейнджерс"Стало известно, сколько российские фигуристки заработали на ЧМОпубликовано видео показательного выступления чемпионки мира Анны ЩербаковойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Маслов привез два пенальти. Как Россия проиграла Франции из-за защитника «Спартака»
Молодежная сборная России во втором туре группового этапа Евро-2021 уступила французам (0:2).
У Овечкина залетает даже то, что залетать не должно. Есть гол №724 — до Дионна осталось семь (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за рекордом НХЛ Уэйна Гретцки, забив курьезный гол в ворота «Рейнджерс» (5:4).
Скоро Хэмилтон будет стоять на колене один. Это показал первый этап «Формулы-1»
Новый сезон королевских автогонок начался с традиционной акции BLM, у которой оказалось много противников.
Как ковид сбил процент побед хозяев. На этом можно подловить букмекеров
"Плеймейкер" изучил статистику пяти ведущих футбольных чемпионатов и вычислил фактор "12-го игрока".
Спасибо Дзюбе за победу. Россия и Турция — комбинация на миллион
Два матча отборочного турнира ЧМ-2022 принесли клиенту БК "Лига Ставок" чистый выигрыш более чем в миллион рублей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика