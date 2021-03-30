Андрей Аршавин: Сборная Словакии – команда с хорошей и вязкой обороной

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил шансы национальной команды в матче против Словакии в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Встреча между командами состоится сегодня, 30 марта, в 21:45 мск.

– Словакия – команда с хорошей и вязкой обороной. Ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки. Наши могут не создать большого количества моментов. А на выезде всегда можно пропустить. Сложный матч будет. Нам на руку то, что хорваты проиграли словенцам. Если будем проигрывать со счетом 0:1, а на 90-й минуте спасемся, то подумаем, что все круто, – сказал Аршавин во время эфира телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что после двух стартовых матчей подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице группы H. Ранее российская команда одержала выездную победу над Мальтой (3:1), а также победила Словению (2:1) в Сочи.

Что касается Словакии, то на старте турнира команда Штефана Тарковича дважды сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).