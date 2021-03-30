Полузащитник «Ромы» Вильяр прокомментировал интерес со стороны «Атлетико»

Центральный полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр поделился мнением по поводу своего возможного перехода в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб планирует усилиться 23-летним испанцем в летнее трансферное окно.

23-летний футболист, который в настоящее время находится на международной арене в составе сборной Испании до 21 года, заявил, что не подозревает об интересе «Атлетико», когда на этой неделе журналисты расспрашивали о его будущем.

– «Рома» дала мне возможность проявить себя, как никакая другая команда. Не знаю, правда ли то, мной интересуется «Атлетико», но сейчас я очень счастлив в римском клубе, – приводит слова Вильяра портал Goal.

Вильяр выступает за «Рому» с января прошлого года, подписав контракт до лета 2024-го. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах, забив один гол. В данный момент хавбек находится в расположении молодежной сборной Испании в рамках группового этапа чемпионата Европы 2021 года.