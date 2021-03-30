Гасперини признан лучшим тренером Серии А в сезоне-2019/20

Пресс-служба «Аталанты» объявила о том, что наставник клуба Джан Пьеро Гасперини стал лучшим тренером прошедшего сезона Серии А по версии Итальянской ассоциации тренеров.

Отмечается, что 63-летний специалист во второй раз кряду получил приз «Золотая скамья». В прошлом сезоне клуб из Бергамо занял третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, а также вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уступил «Пари Сен-Жермен» (1:2).

Гасперини возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Под его руководством команда приняла участие в 228 матчах, в которых одержала 120 побед, 56 раз сыграла вничью и потерпела 52 поражения.