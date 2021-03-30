Ильзат Ахметов: Черчесов не дает расслабиться команде, но при этом может успокоить и приободрить

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился мнением о наставнике национальной команды Станиславе Черчесове.

«Если вы его не знаете, он действительно покажется жестким. Но в коллективе он больше шутит, больше прикалывается, подкалывает. С одной стороны, вроде успокаивает, но с другой - не дает расслабленности коллективу», - сказал Ахметов в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что сегодня, 30 марта сборная России сыграет со Словакией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в словацкой Трнаве, начало игры - в 21:45 по московскому времени.

Отметим, что россияне лидируют в группе Н, набрав шесть очков.