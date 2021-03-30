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Товарищеские матчи (сборные) 16:00 Иран 0 Сирия 0 П1 1.29 Х 5.40 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Азербайджан 0 Сербия 0 П1 9.70 Х 4.50 П2 1.41
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Овьедо 0 П1 3.10 Х 2.75 П2 2.75
Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Хорватия 0 Мальта 0 П1 1.06 Х 14.0 П2 47.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Турция 0 Латвия 0 П1 1.13 Х 9.40 П2 22.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 78.0 Х 30.0 П2 1.01
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Словакия 0 Россия 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Бельгия 0 Беларусь 0 П1 1.07 Х 12.5 П2 44.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Черногория 0 Норвегия 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.86
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Люксембург 0 Португалия 0 П1 27.0 Х 9.40 П2 1.12
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Товарищеские матчи (сборные) 23:00 Коста-Рика 0 Мексика 0 П1 5.70 Х 3.30 П2 1.74
30 марта 15:44
автор: Степан Шереметьев

Ильзат Ахметов: Черчесов не дает расслабиться команде, но при этом может успокоить и приободрить

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился мнением о наставнике национальной команды Станиславе Черчесове.

«Если вы его не знаете, он действительно покажется жестким. Но в коллективе он больше шутит, больше прикалывается, подкалывает. С одной стороны, вроде успокаивает, но с другой - не дает расслабленности коллективу», - сказал Ахметов в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что сегодня, 30 марта сборная России сыграет со Словакией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в словацкой Трнаве, начало игры - в 21:45 по московскому времени.

Отметим, что россияне лидируют в группе Н, набрав шесть очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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