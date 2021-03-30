Выброшенную Роналду капитанскую повязку продадут на аукционе

Как сообщает AFP, повязку, брошенную на газон на эмоциях нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после матча со сборной Сербии, подобрали стюарды и предложили выставить ее на аукцион, чтобы собрать средства для лечения шестимесячного Гаврило Джурджевича, страдающего спинальной мышечной атрофией.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами Сербии и Португалии закончился вничью 2:2.

В самом конце игры Роналду забил третий мяч, однако судьи его не засчитали, посчитав, что мяч не полностью пересек линию ворот.