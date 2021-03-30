Виталий Мутко: Словаки не очень удачно стартовали, поэтому настрой у них будет серьезный

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал чего ждет от матча третьего тура отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре.

«Это лишь третий матч в группе. С одной стороны, не надо его недооценивать, с другой — переоценивать. Конечно, надо идти от матча к матчу, стараться не упускать свои возможности… Но самое главное, целиться на конец отборочного турнира.

Думаю, если со Словакией наши ребята сыграют так, как в первом тайме со Словенией, — все будет нормально. Хотя у них многие футболисты выступают в европейских чемпионатах… Словаки не очень удачно стартовали, поэтому настрой у них тоже будет серьезный.

У нас хорошая и сбалансированная команда: есть как опытные, так и молодые футболисты. В матче со Словакией все должно быть нормально», - приводит слова Мутко «Чемпионат».

Напомним, что матч между сборными России и Словакии начнется 30 марта в словацкой Трнаве в 21:45 по московскому времени.