Пять игроков «Глазго Рейнджерс» дисквалифицированы из-за нарушения правил COVID-19

Шотландская футбольная ассоциация отстранила на шесть игр пятерых игроков «Глазго Рейнджерс», которые нарушили правила COVID-19, сообщает Sky Sports.

Отстранения получили: голкипер Брайан Киннер, защитники Натан Паттерсон, Кэлвин Бэйсси и форварды Дапо Мебуде и Бонгани Зунгу. Шотланский клуб оштрафовал футболистов.

Напомним, что игроки посетили вечеринку во время карантинных мер в стране.

В нынешнем сезоне подопечные Стивена Джеррарда стали 55-кратными чемпионами Шотландии, оформив титул уже в марте. На данный момент «Рейнджерс» после 33-х матчей в чемпионате набрали 89 очков, у отстающего от них «Селтика» лишь 69 баллов.