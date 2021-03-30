Илья Самошников: Характер у меня тяжелый, иногда бывает сложно адаптироваться к новому коллективу

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников рассказал о сложностях с адаптацией в новом коллективе.

«Характер у меня тяжелый, иногда бывает сложно быстро адаптироваться к новому коллективу. А еще я очень неуступчив. Если ставлю себе цель, должен обязательно ее добиться - это у меня от отца. Ни у кого еще не получалось сбить меня с пути, если я иду к поставленной цели», - приводит слова Самошникова Sport24.ru.

Напомним, что сегодня, 30 марта сборная России проведет матч со Словакией, начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

На данный момент россияне занимают первую строчку в группе Н, набрав шесть очков.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года.