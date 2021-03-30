Галактионов рассматривает Голубева и Калугина в качестве замены Маслову

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, кого рассматривает в качестве замены защитнику Павлу Маслову, который пропустит матч третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы со сборной Дании (U-21) из-за дисквалификации.

«Решение по составу будет принято завтра. В этой позиции рассматриваются два игрока – Артем Голубев и Никита Калугин. Окончательного решения нет. Сейчас не надо гадать, ставить акценты, это не совсем корректно. Костяк команды в матче с датчанами сохранится, но некоторые позиции в нем могут поменяться», - приводит слова Галактионова «РИА Новости».

Напомним, для того, чтобы пробиться в следующую стадию турнира в независимости от того, как сыграют французы с исландцами, россиянам необходимо побеждать датчан с разницей минимум в два мяча.

В группе С после двух туров лидирует Дания, набрав шесть очков. У Франции и России – по три, а у Исландии ни одного.

Матч Россия - Дания пройдет 31 марта в 21:45 по московскому времени.