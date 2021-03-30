Денис Глушаков: Я еще не старый, согласен играть в сборной на любой позиции

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил желание вновь выступать за сборную России.

«Я еще не старый. Хочу вернуться в сборную. Доказывать кому-то что-то не собираюсь и не буду. Я просто играю в футбол и получаю удовольствие.

Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции», - приводит слова Глушакова «Матч-ТВ».

Российский полузащитник выступал за сборную на протяжении семи лет - с 2011 по 2018 год, проведя 57 матчей и отличившись пятью голами.

К подмосковному клубу Глушаков присоединился в октябре 2020 года.