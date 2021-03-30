Верратти рискует пропустить матч четвертьфинала ЛЧ с «Баварией» из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил травму в расположении сборной Италии, сообщает RMC Sport.

Хавбек сборной Италии повредил бедро во время матча с Болгарией (2:0) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Сообщается, что футболист уже вернулся во Францию для углубленного медицинского обследования, чтобы выявить степень тяжести травмы.

Таким образом, Верратти может пропустить первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», которая должна пройти 7 апреля.

Напомним, что итальянец выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Предыдущей командой полузащитника была итальянская «Пескара», воспитанником которой он является.