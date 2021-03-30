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30 марта 20:10
автор: Александр Шульгин

Артем Ребров: Уверен, за сборную все бы и бесплатно с радостью играли

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал об эмоциях футболистов при выступлении за национальную сборную.

«Понятно, что за сборную классно играть, но игроки сборных очень мало видят семью. Когда есть дети, это особенно тяжело. Скажу честно, что во время чемпионского сезона, когда был Черчесов и когда меня теоретически могли вызвать, туда даже и не хотелось. Я понимал, что снова буду третьим, а ездить туда ради того, чтобы просто посидеть на скамейке – не знаю даже.

Мы тогда стали чемпионами, готовились к Лиге чемпионов. Я был готовый, заряженный. И едешь в сборную, а там другой цикл, другие тренеры. И когда ты на две недели выпадаешь из игрового ритма, войти в него тяжело. Ну, когда тебе уже сильно за 30, то смотришь на это так. А когда ты молодой, то это чистый кайф: и за сборную играешь, и остальному миру можешь себя показать, и финансовый фактор тоже. Когда я был в сборной, премиальные за победу были даже больше, чем в клубе. Хотя, уверен, все бы и за бесплатно с радостью бы играли», — цитирует Реброва «Sports.ru».

Напомним, является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака».

источник: Sports.ru
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