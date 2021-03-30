Паулу Барбоза: То, что Роналду был на эмоциях, а судья неправ - это не аргумент

«Независимо от того, кто является капитаном сборной, он должен вести себя правильно. То, что он был на эмоциях, что судья неправ — это не аргумент. Плохо, когда его поступок хотят оправдать. Я понимаю, что Роналду был разочарован, но так себя вести категорически нельзя. Да, это позор. И сам факт, что главный тренер не отобрал у него повязку — тоже огромный позор», - цитирует Барбозу «Sport24.ru».

Напомним, по окончании отборочного матча чемпионата мира 2022 года между командами Сербии и Португалии Криштиану Роналду, расстроенный тем, что судьи не засчитали его чистый гол в ворота сербов в конце игры, уходя с поля, бросил капитанскую повязку на газон.

Матч закончился со счетом 2:2.