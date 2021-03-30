Куман против возможного перехода Агуэро в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман против возможного перехода Серхио Агуэро в каталонскую команду. Руководство клуба хочет подписать контракт с аргентинским форвардом.

Diario Sport сообщает, что наставник категорически не хочет видеть Агуэро в команде. Специалист рассчитывает, что «Барселона» подпишет контракт с его соотечественником, форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем. Нидерландский футболист летом станет свободным агентом.

Кроме того, каталонский клуб хочет приобрести Эрлинга Холланда у «Боруссии».