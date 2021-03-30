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Сборная Нидерландов обыграла Венгрию и вышла в 1/4 молодежного Евро
30 марта 20:52
автор: Максим Скороходов

Сборная Нидерландов обыграла Венгрию и вышла в 1/4 молодежного Евро

Матч проходил в венгерском Секешфехерваре.

Молодежная сборная Нидерландов обыграла сверстников из Румынии со счетом 6:1 в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

В составе победителей дублем отличился Коди Гакпо, забивший на 58-й и 70-й минутах, также по голу забили Дани де Вит (42) Мирон Боаду, реализовавший пенальти на 47-й минуте, Свен Ботман (87) и Бриан Броббей (89).

У проигравших свой пенальти на 65-й минуте забил Бендегюз Болла.

Плей-офф молодежного ЕВРО-2021 состоится с 31 мая по 6 июня 2021 года.

Молодежный чемпионат Европы-2021.

Нидерланды (U-21) - Венгрия (U-21) - 6:1 (1:0)

Голы: де Вит, 42, Боаду, 47 (пен.), Гакпо, 58, 70, Ботман, 87, Броббей (89) - Болла, 65 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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