Сборная Нидерландов обыграла Венгрию и вышла в 1/4 молодежного Евро

Молодежная сборная Нидерландов обыграла сверстников из Румынии со счетом 6:1 в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

В составе победителей дублем отличился Коди Гакпо, забивший на 58-й и 70-й минутах, также по голу забили Дани де Вит (42) Мирон Боаду, реализовавший пенальти на 47-й минуте, Свен Ботман (87) и Бриан Броббей (89).

У проигравших свой пенальти на 65-й минуте забил Бендегюз Болла.

Плей-офф молодежного ЕВРО-2021 состоится с 31 мая по 6 июня 2021 года.

Молодежный чемпионат Европы-2021.