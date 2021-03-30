Сборная Сербии обыграла на выезде Азербайджан в матче отбора на ЧМ-2022

В матче группы А квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Азербайджана на своем поле уступила команде Сербии. Итоговый результат встречи - 2:1 в пользу подопечных Драгана Стойковича.

На 16-й минуте Александр Митрович вывел сербов в перед. В начале второго тайма Эмин Махмудов с пенальти восстановил равновесие. Победу сборной Сербии на 81-й минуте принес точный удар Митровича, оформившего дубль.

Сербия занимает первое место в группе, набрав 7 очков в трех матчах, у команды Де Бьязи ноль баллов после двух игр и последняя строчка в таблице.

1 сентября Азербайджан сыграет в гостях с Люксембургом, Сербия 4 сентября примет дома Португалию.

Чемпионат мира 2022 года