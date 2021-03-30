Молодежная сборная Германии сыграла вничью с Румынией и вышла в 1/4 молодежного Евро

Молодежная сборная Германии сыграла вничью со сверстниками из Румынии со счетом 0:0 1 в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы и вышла четвертьфинал турнира за счет лучшей разницы мячей.

У трех команд Германии, Румынии и Нидерландов после трех туров было набрано пять очков. Нидерландцы с конкурентами сыграли результативные ничьи, поэтому заняли первое место.

У Германии общая разница мячей 4-1, в то же время у румын 3-2. Поэтому молодежная сборная Румынии осталась за бортом плей-офф.

Добавим, что немцы могли выиграть матч с румынами, а вместе с ним и группы, но Лукас Нмеча не реализовал пенальти на 72 минуте встречи.

Плей-офф молодежного ЕВРО-2021 состоится с 31 мая по 6 июня 2021 года.