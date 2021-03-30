Повторный тест Крыховяка на коронавирус - отрицательный

Второй тест на коронавирус полузащитника Гжегожа Крыховяка дал отрицательный результат.

Как сообщает пресс-служба Польского футбольного союза, организация вступила в переговоры с УЕФА, чтобы дать возможность футболисту сыграть в матче квалификации ЧМ-2022 с Англией.

Ранее пресс-секретарь союза написал в твиттере о положительных тестах Крыховяка и защитника Пентковского. В декабре прошлого года хавбек «Локомотива» уже перенес коронавирус.

Матч группы Англия — Польша состоится 31 марта. Начало — в 21.45 (мск).