Россия проиграла Словакии

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ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 83' Белиз 4 Тёркс и Кайкос 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 1-й тайм, 43' Сент-Винсент и 2 Британские Вир 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.62 Х 4.60 П2 4.60
ЧМ-2022 - Северная Америка 02:00 Гренада 0 Американские В 0
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.70 Х 4.50 П2 4.20
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.80 Х 4.30 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.42 Х 4.20 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Чикаго Блэкхоу 0 Каролина Харри 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.96
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Даллас Старз 0 П1 2.70 Х 4.00 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Филадельфия Си 0 П1 1.49 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.42 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.15 П2 5.80
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.66 П2 2.20
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.03
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.40
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 54.0 Х 15.5 П2 1.05
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.31 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 26.0 Х 7.40 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 9.50 Х 4.20 П2 1.44
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.11 Х 10.5 П2 25.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 6.30
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 11.0 Х 4.60 П2 1.37
Россия проиграла Словакии
30 марта 23:39
автор: Александр Шульгин

Россия проиграла Словакии

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде уступила команде Словакии - 1:2.

На 38-й минуте счет ударом головой открыл защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр. Отметим, что в этот момент защитники россиян Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга.

На 71-й минуте после затяжной атаки Марио Фернандес сравнял результат, однако спустя три минуты Роберт Мак принес хозяевам победу.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова остались на первой строчке в группе Н, однако упустили шанс оторваться от преследователей.

Словаки набрали пять очков и поднялись на второе место.

В четвертом туре 1 сентября наша команда дома примет Хорватию, Словакия в этот же день отправится в гости к словенцам.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года

Группа Н. 3-й тур.

Сборная Словакии – сборная России – 2:1 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 38; Мак, 74 - Фернандес, 71.

Сборная Словакии: Кучак, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Паушек, 90), Губочан, Куцка, Громада (Грошовски, 61), Дуда, Кошельник, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90).

Сборная России: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Марио Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов, 17; Дзюба, 33 - Громада, 45.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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