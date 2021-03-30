Россия проиграла Словакии

На 38-й минуте счет ударом головой открыл защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр. Отметим, что в этот момент защитники россиян Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга.

На 71-й минуте после затяжной атаки Марио Фернандес сравнял результат, однако спустя три минуты Роберт Мак принес хозяевам победу.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова остались на первой строчке в группе Н, однако упустили шанс оторваться от преследователей.

Словаки набрали пять очков и поднялись на второе место.

В четвертом туре 1 сентября наша команда дома примет Хорватию, Словакия в этот же день отправится в гости к словенцам.