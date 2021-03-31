Уэльс обыграл Чехию

Единственный мяч за восемь минут до конца основного времени матча забил полузащитник хозяев Дэниэл Джеймс.

Отметим, что команды заканчивали матч в неполных составах. На 49-й минуте у гостей прямую красную карточку получил нападающий Патрик Шик. Валлийцы за 13 минут до конца лишились защитника Коннора Робертса, получившего второй «горчичник».

Победа позволила Уэльсу подняться на третье место в группе, расположившись в одном очке от чехов, однако британцы имеют одну игру в запасе.

В четвертом туре 5 сентября Уэльс в гостях сыграет с Белоруссией, Чехия примет эту команду у себя дома тремя днями ранее.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года