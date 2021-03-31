Португалия одержала волевую победу над Люксембургом, Роналду забил гол

На 30-й минуте счет открыл нападающий хозяев Жерсон Родригес. Сенсация держалась 15 минут: перед самым перерывом Диогу Жота забил ответный мяч.
Спустя шесть минут после перерыва Криштиану Роналду вывел гостей вперед, а за десять минут до конца основного времени Палинья установил окончательный результат.
На 87-й минуте Люксембург остался вдесятером: вторую желтую карточку получил Максим Шано.
Таким образом, Португалия сохранила первое место в группе, набрав семь очков.
Люксембург третий с тремя набранными баллами.