Червиченко – об игре сборной России в матче со Словакией: Что-то на уровне позора

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после поражения сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с командой Словакии (1:2).

«Не получилось сегодня всё. Понятно, что третий матч подряд – вроде тяжело, но словаки тоже играли третий матч подряд. Они физически более мощные, команда каких-то костоломов, если честно. Играли сегодня ужасно. Первый удар в створ на 80-й минуте – это что-то на уровне позора.

Черчесову говорят, но он, видимо, живёт по принципу «вы можете обгавкаться, а я сделаю, как хочу». Вот интересно теперь, кто и как с него спросит за это. Если бы выиграли сегодня, то спокойно завершили бы цикл, но мы решили сами себе нажить проблем», – цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».