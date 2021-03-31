«Барселона» начала переговоры о трансфере Агуэро

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро может воссоединиться с Лионелем Месси в «Барселоне». Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По его данным, 32-летний футболист уже получил предложение о подписании контракта. Отмечается, что сделку инициировал новый глава каталонцев Жоан Лапорта. Функционер надеется, что Агуэро сумеет уговорить Месси продлить трудовой договор, истекающий этим летом.

Добавим, что Серхио Агуэро выступал за «горожан» с 2011 года. Ранее он защищал цвета мадридского «Атлетико».

В текущем сезоне нападающий отыграл 14 матчей и забил три гола.