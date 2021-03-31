«Рабочий момент». Онопко объяснил замену Мостового в матче Словакия – Россия

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал решение Станислава Черчесова заменить Андрея Мостового в матче отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (1:2).
«Растерянности в действиях Черчесова я не увидел. Такое иногда бывает в футболе, Черчесов же не один принимает решения, тренерский штаб немного не угадал, но в этом нет ничего страшного. Сначала захотели ускорить фланги, потом поняли, что лучше создать дополнительное давление в штрафной и выпустили Соболева, рабочий момент», – цитирует Онопко Sport24.ru.
источник: Sport24.ru