Александр Самедов: Сборная России проиграла Словакии из-за индивидуальных ошибок

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов дал комментарий после матча с командой Словакии (1:2) в третьем туре квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Не получилось реализовать моменты, такое бывает. Когда пропустили второй гол – видно, что в обороне немного не разобрались. Не успели сместиться, накрыть. Индивидуальные ошибки, наверное. А по игре, на самом деле, поражение не заслуживали.

Черчесов не справляется? Вы о чем вообще говорите? Человек вывел сборную на Евро, в отборочном турнире к чемпионату мира взял шесть очков из девяти. Нужно же быть объективными. Думаю, моя позиция понятна», – цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».