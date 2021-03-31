РПЛ назначила арбитров на 24-й тур. «Ростов» и «Спартак» рассудит Кукуян

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.11 Х 9.60 П2 21.0
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.33 П2 3.30
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.34 Х 5.30 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.24 Х 6.00 П2 16.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 26.0 Х 8.90 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 26.0 Х 7.80 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.18 Х 7.10 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.82 Х 3.30 П2 5.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.0 Х 4.80 П2 1.37
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 24.0 Х 6.50 П2 1.19
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 6.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 76.0 Х 11.5 П2 1.07
31 марта 12:25
автор: Артур Гичунцев

РПЛ назначила арбитров на 24-й тур. «Ростов» и «Спартак» рассудит Кукуян

Встреча пройдет на домашней арене донского клуба.

Стали известны имена арбитров, получивших назначения на матчи 24-го тура российской премьер-лиги.

«Динамо» – «Уфа»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Усачёв, Алексей Стипиди; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

«Ротор» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Игорь Синер.

«Урал» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Тамбов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Тарас Безубяк.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Чеботарёв.

источник: РПЛ
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новый Skoda Kodiaq показали на официальных рендерахБорис Михайлов: Потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ всё те жеАлександр Овечкин стал первой российской звездой недели в НХЛПредобрейший Абрамович: взгляните на эти примеры актов добротыТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Маслов привез два пенальти. Как Россия проиграла Франции из-за защитника «Спартака»
Молодежная сборная России во втором туре группового этапа Евро-2021 уступила французам (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика