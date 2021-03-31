РПЛ назначила арбитров на 24-й тур. «Ростов» и «Спартак» рассудит Кукуян

Стали известны имена арбитров, получивших назначения на матчи 24-го тура российской премьер-лиги.
«Динамо» – «Уфа»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Усачёв, Алексей Стипиди; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Рубин» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.
«Ротор» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.