Широков считает, что сборная России может рассчитывать на первое место в отборочной группе

Бывший капитан сборной России Роман Широков проанализировал расклады в отборочной группе Н.

Напомним, что вчера россияне проиграли команды Словакии (1:2), сборная Хорватии выиграла у Мальты (3:0), а Кипр обыграл словенцев (1:0).

«Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли, то шансы увеличились. Сейчас все остались при своих. По играм, которые показывают наши соперники, мы вполне можем рассчитывать на первое место. Хорваты не показывают чего-то сверхъестественного, мы спокойно можем с ними играть. Не вижу никаких проблем. Надо проанализировать и забыть», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

1 сентября состоится матч 4 тура квалификации между сборными России и Хорватии, обе команды лидирует в группе, набрав по 6 очков.