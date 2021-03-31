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Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.11 Х 9.60 П2 21.0
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.33 П2 3.30
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.34 Х 5.30 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 76.0 Х 11.5 П2 1.07
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.0 Х 4.80 П2 1.37
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 24.0 Х 6.50 П2 1.19
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.24 Х 6.00 П2 16.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.18 Х 7.10 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 26.0 Х 7.80 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 6.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 26.0 Х 8.90 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
31 марта 12:46
автор: Максим Скороходов

Широков считает, что сборная России может рассчитывать на первое место в отборочной группе

На данный момент команда Черчесова занимает второе место, уступая хорватам по дополнительным показателям.

Бывший капитан сборной России Роман Широков проанализировал расклады в отборочной группе Н.

Напомним, что вчера россияне проиграли команды Словакии (1:2), сборная Хорватии выиграла у Мальты (3:0), а Кипр обыграл словенцев (1:0).

«Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли, то шансы увеличились. Сейчас все остались при своих. По играм, которые показывают наши соперники, мы вполне можем рассчитывать на первое место. Хорваты не показывают чего-то сверхъестественного, мы спокойно можем с ними играть. Не вижу никаких проблем. Надо проанализировать и забыть», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

1 сентября состоится матч 4 тура квалификации между сборными России и Хорватии, обе команды лидирует в группе, набрав по 6 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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